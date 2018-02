France: Nicolas Hulot accusé de viol en 2008 par la petite-fille de Mitterand

Bordeaux — Pascale Mitterrand, la petite-fille de l’ex-président François Mitterrand, est l’auteure de la plainte pour viol déposée en 2008 contre le ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot, a annoncé vendredi son avocat, ajoutant qu’elle n’avait « jamais souhaité médiatiser » l’affaire. « Le nom de madame Pascale Mitterrand a été associé contre son consentement à une tempête médiatique visant monsieur Nicolas Hulot. Elle-même et sa famille ne cautionnent en aucune manière la publicité » donnée à cette affaire, a affirmé Me Michel Dufranc dans un communiqué transmis à l’AFP. Nicolas Hulot, l’un des ministres les plus populaires du gouvernement, s’était défendu jeudi de rumeurs « ignominieuses » de harcèlement sexuel le visant, tout en reconnaissant l’existence d’une plainte en 2008, classée « sans suite », dont il n’avait pas précisé le motif. Il a reçu le soutien de la présidence et du premier ministre.