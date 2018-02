Espagne: changer la loi pour investir Puigdemont à distance

Madrid — Le groupe parlementaire de l’ex-président indépendantiste catalan Carles Puigdemont a enregistré vendredi une proposition de réforme de loi régionale visant à permettre qu’il puisse être investi à la tête de la région à distance et gouverner depuis la Belgique. L’élection à la tête du gouvernement régional de M. Puigdemont est d’autant plus problématique qu’il serait arrêté et vraisemblablement placé en détention pour « rébellion » et « sédition » s’il rentrait. Mais la porte-parole du groupe Ensemble pour la Catalogne (centre droit, indépendantiste), Elsa Artadi, a signé la proposition de loi afin de tenter de contourner l’obstacle. La proposition de loi prévoit que le Parlement catalan puisse « autoriser, à la majorité absolue, la tenue d’un débat d’investiture sans la présence et sans l’intervention du candidat ou de la candidate ». Cependant, les indépendantistes catalans sont divisés sur la stratégie à suivre, du fait du risque de blocage des institutions catalanes, actuellement placées sous la tutelle de Madrid.