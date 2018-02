En France, des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille

Photo: Patrick Kovarik Agence France-Presse

D’importantes chutes de neige à Paris et dans ses environs ont entraîné de fortes perturbations dans les transports aériens et ferroviaires, et l’arrêt d’usines, mais faisant le bonheur de touristes appréciant la « féerie » d’une capitale française sous un manteau blanc. Des vols ont été annulés dans les aéroports parisiens, où 13 centimètres de neige ont été relevés en matinée. Le ministère de l’Intérieur a demandé aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture, « face à une situation exceptionnelle ». Dans l’après-midi, la situation était revenue à la normale sur les lignes de trains de banlieue. Certains habitants épargnés par les problèmes de transports ont même su profiter des plaisirs des sports d’hiver… en plein Paris.