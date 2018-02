Le Danemark veut interdire le voile intégral en public

Stockholm — Le gouvernement danois de centre droit a annoncé mardi son intention d’interdire le port du voile intégral islamique (burqa ou niqab) dans l’espace public. « Cela n’est pas compatible avec les valeurs de la société danoise et il est irrespectueux vis-à-vis de la société de dissimuler son visage lors d’un échange dans l’espace public », a déclaré le ministre de la Justice Søren Pape Poulsen. Cet avant-projet de loi doit encore être évalué par les organisations non gouvernementales de défense des droits de la personne et éventuellement réécrit en tenant compte de leurs remarques. Le port du voile intégral islamique est banni ou limité dans plusieurs pays européens, dont la France.