Kaliningrad: Moscou déploie des missiles balistiques

Vilnius — La Lituanie a accusé lundi la Russie de déployer dans l’enclave de Kaliningrad voisine des missiles capables de transporter des ogives nucléaires, alors que les relations entre Moscou et l’Ouest sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide. La Russie avait déjà envoyé ses missiles Iskander dans la région de Kaliningrad, sise entre la Lituanie et la Pologne, toutes deux membres de l’OTAN, mais seulement le temps des exercices militaires. Selon la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaite, cette fois ils ont été déployés en vue d’une « présence permanente ». Elle a averti que leur déploiement représentait un danger pour « la moitié » des capitales européennes. Moscou avait signalé avoir installé des Iskander pour des exercices à Kaliningrad en 2016, provoquant la confusion de ses voisins de l’OTAN.