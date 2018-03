Coups de feu dans une école secondaire du Maryland

Deux personnes et le tireur ont été blessés, mardi, lors d'une fusillade dans une école secondaire du Maryland au sud-est de la capitale américaine a déclaré le shérif du comté de St Mary's à MSNBC.

La chaîne américaine a rapporté que les trois personnes, transportées un hôpital proche, sont dans état critique. Les élèves de cet établissement de Great Mills ont été évacués.



L'école de Great Mills, qui compte quelque 1600 élèves âgés de 14 à 18 ans, avait, plus tôt, été placée en confinement.

Les images des télévisions locales montraient de nombreuses voitures de police devant un grand bâtiment de briques rouges. Selon le témoignage d'un élève sur la chaîne CNN, donné par téléphone, les coups de feu ont été tirés peu après le début des cours mardi vers 8 h (12 h GMT).

« En ce moment la police passe de classe en classe » et « bientôt nous serons escortés en dehors de l'école », a raconté Jonathan à CNN.

Les fusillades sont relativement fréquentes dans les écoles américaines.

Le 14 février, un tireur de 19 ans a abattu 17 personnes dans une école secondaire de Parkland en Floride.

« Nous sommes là pour vous, élèves de Great Mills, ensemble nous pouvons empêcher que ça ne se reproduise encore », a tweeté Emma Gonzalez, l'une des survivantes de la fusillade de l'école secondaire de Parkland et porte-voix du mouvement pour limiter l'accès aux armes à feu.

We are Here for you, students of Great Mills ? together we can stop this from ever happening again https://t.co/bkzL1FcVgu