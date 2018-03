Trump met de nouveau en doute l’impartialité de l’enquête russe

Washington — Le président américain Donald Trump a de nouveau attaqué dimanche l’intégrité de l’équipe du procureur spécial Robert Mueller, ancien chef du FBI, chargé de faire la lumière sur les soupçons de collusion entre l’équipe de campagne Trump et Moscou.

« Pourquoi est-ce que l’équipe Mueller compte 13 démocrates endurcis, certains grands soutiens de Hillary la crapule, et Zéro républicains ? Un autre démocrate a été récemment ajouté… Est-ce que quelqu’un pense que c’est juste ? Et pourtant, il n’y a PAS DE COLLUSION ! », a tweeté M. Trump.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!