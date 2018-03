L’effondrement d’un pont piétonnier en Floride a fait six morts

Miami — Au moins six personnes ont été tuées et dix autres blessées jeudi quand un nouveau pont piétonnier s’est effondré sur une autoroute à huit voies dans le secteur de Miami. Au moins huit véhicules ont été écrasés. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer la cause de la catastrophe, mais le maire de Miami-Dade, Carlos Gimenez, a confié que le test de résistance auquel était soumis le pont au moment de l’accident y est peut-être pour quelque chose.