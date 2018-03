Washington accuse Moscou de pirater des infrastructures névralgiques

Washington — Washington a accusé pour la première fois directement le gouvernement russe d’être derrière des cyberattaques qui sont parvenues à accéder aux systèmes de contrôle de certaines infrastructures ultranévralgiques aux États-Unis, comme des centrales nucléaires ou de distribution d’eau. « Depuis au moins mars 2016, des acteurs informatiques du gouvernement russe […] ont ciblé des organismes du gouvernement et de nombreux secteurs américains d’infrastructures essentielles, dont l’énergie, le nucléaire, des installations commerciales, l’eau, l’aviation et des points névralgiques du secteur manufacturier », peut-on lire dans un rapport technique élaboré par les experts en cybersécurité du ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), publié jeudi. Cette publication a coïncidé avec l’annonce par le gouvernement Trump d’une série de sanctions contre des individus et des entités russes en réponse à l’ingérence de Moscou dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques.