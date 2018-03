Donald Trump congédie son secrétaire d’État, Rex Tillerson

Washington — Le président américain Donald Trump a annoncé tôt mardi, sur Twitter, le congédiement du secrétaire d’État Rex Tillerson, qui sera remplacé par l’actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!