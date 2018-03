Taxes sur l’acier: Trump pose ses exigences à l’UE

Donald Trump a exigé samedi de l’Union européenne un abaissement des barrières douanières et réglementaires sur les produits américains, si elle veut être exemptée des lourdes taxes qu’il vient d’imposer sur l’acier et l’aluminium importés.

Le président américain a lancé cette mise en garde sur Twitter quelques heures après une réunion infructueuse sur le sujet à Bruxelles entre son représentant au commerce Robert Lighthizer et la Commission européenne.

« L’Union européenne, des pays merveilleux qui traitent très mal les États-Unis dans le commerce, se plaignent des droits sur l’acier et l’aluminium », a écrit M. Trump.

« S’ils abandonnent leurs horribles obstacles et leurs droits de douane sur les produits américains, nous abandonnerons les nôtres. Sinon, nous taxons les voitures etc. Honnête ! », a-t-il ajouté.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!