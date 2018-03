Chaos à la Maison-Blanche? «Faux!» répond Trump

Washington — Donald Trump l’assure : la Maison-Blanche fonctionne comme une machine bien huilée.

Pour le 45e président des États-Unis, la cascade de départs au sein de son équipe rapprochée n’est que le fonctionnement normal de la West Wing. Et d’ailleurs, prévient-il à l’attention de ceux qui seraient tentés de se croire à l’abri, d’autres sont à venir.

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!