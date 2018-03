Un homme se suicide près de la Maison-Blanche

Washington — Les services secrets américains affirment qu’un homme s’est lui-même infligé une blessure par balle près de la Maison-Blanche et que les services médicaux d’urgence tentent de lui porter secours.

La Maison-Blanche a été placée en confinement à la suide de l'incident. Le président des États-Unis, Donald Trump, ne s'y trouvait au moment des événements, mais son retour de Floride est prévu plus tard samedi.

Dans un message publié sur Twitter, les autorités indiquent qu’aucune autre personne n’aurait été blessée en lien avec cet incident.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.