Près de 2000 personnes aux obsèques de Billy Graham

Charlotte — Près de 2000 personnes, dont le président Donald Trump, ont assisté vendredi aux funérailles du pasteur américain Billy Graham, confident des présidents et figure du protestantisme évangélique, décédé le 21 février. Une cérémonie d’une heure et demie, pour dire au revoir au « pasteur de l’Amérique », s’est tenue près de la bibliothèque Billy Graham, propriété familiale à Charlotte, en Caroline du Nord (sud-est). Aucun des cinq anciens présidents américains encore en vie n’avait fait le déplacement, même si chacun d’entre eux avait honoré, par communiqué, la mémoire du pasteur évangéliste. Billy Graham, décédé la semaine dernière à l’âge de 99 ans, a prêché dans le monde entier, devant quelque 200 millions de personnes dans plus de 85 pays au cours d’une carrière longue de plusieurs décennies.