Trump vante les guerres commerciales, les alliés des États-Unis s’indignent

Donald Trump est monté encore d’un cran vendredi dans ses velléités de guerre commerciale en menaçant les partenaires commerciaux des États-Unis de « taxes réciproques » sur les importations de leurs produits aux États-Unis, après avoir visé la veille celles d’acier et d’aluminium.

« Quand un pays taxe nos produits, disons à 50 %, et que nous taxons à ZÉRO le même produit qui entre dans notre pays, ce n’est pas équitable ni intelligent », a affirmé le président américain dans un tweet.

« Nous allons bientôt imposer des TAXES RÉCIPROQUES pour que nous puissions imposer la même chose qu’ils nous imposent. Avec un déficit commercial de 800 milliards de dollars, nous n’avons pas le choix », a-t-il affirmé.

When a country Taxes our products coming in at, say, 50%, and we Tax the same product coming into our country at ZERO, not fair or smart. We will soon be starting RECIPROCAL TAXES so that we will charge the same thing as they charge us. $800 Billion Trade Deficit-have no choice!