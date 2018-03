Un détaillant cesse la vente de fusils d’assaut

L’une des plus grandes chaînes de magasins de sport des États-Unis a banni mercredi la vente de fusils d’assaut, une nouvelle prise de position marquante d’une grande entreprise dans le débat sur les armes relancé par la tuerie dans un lycée de la Floride.

Au moment où les élèves de Parkland reprenaient le chemin de l’école mercredi, Edward Stack, le p.-d.g. de Dick’s Sporting Goods, annonçait en direct à la télévision, sur Twitter et dans un communiqué que son entreprise ne vendrait plus de fusils d’assaut semi-automatiques. Le patron a également révélé que sa société avait vendu en novembre 2017 une arme au jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, responsable de la tuerie.

« Ce n’était ni l’arme, ni le type d’arme utilisé par le tireur. Mais cela aurait pu être le cas, a reconnu Edward Stack. Les pensées et les prières ne sauraient suffire », a-t-il ajouté, tout en exhortant à agir pour qu’une telle tragédie ne se reproduise pas.

Outre l’interdiction de ces armes légales dans plus de 40 États américains, Dick’s ne vendra plus de chargeurs à grande capacité et refusera la vente d’armes aux personnes de moins de 21 ans bien que certaines législations locales l’autorisent.

Le patron de Dick’s s’est efforcé de ne pas heurter les partisans des armes, disant « soutenir et respecter le second amendement » de la Constitution qui autorise la détention et le port d’armes. Il reconnaît également « que la vaste majorité des détenteurs d’armes du pays sont des citoyens responsables ».

Pour autant, dit-il, la violence par les armes est « une épidémie » qui ôte la vie aux enfants.

Appel aux élus

L’entreprise « implore » en outre les élus de réformer la législation sur les armes et de mettre en oeuvre des réglementations, à commencer par l’interdiction des armes de types fusils d’assaut semi-automatiques qui font des carnages.

Dick’s n’est pas le premier distributeur à cesser de vendre des fusils d’assaut semi-automatiques. Walmart a cessé de le faire en 2015, mais il avait alors invoqué, non pas des considérations politiques et sociétales, mais une baisse de la demande. Mercredi soir, le détaillant a annoncé qu’il relevait l’âge de vente de toutes les armes à feu dans ses magasins à 21 ans. «Compte tenu des récents évènements, nous avons revu notre politique sur les armes à feu. De ce fait, nous augmentons l’âge pour acheter des armes à feu et des munitions à 21 ans», a déclaré Walmart dans un communiqué.

Elle ne vend également pas d’armes de poing, sauf en Alaska. Son but a toujours été de servir «les sportifs et les chasseurs», rappelle-t-elle.