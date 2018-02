Des immigrants haïtiens et salvadoriens poursuivent le président Trump

Boston — Des immigrants haïtiens et salvadoriens ont intenté une poursuite judiciaire contre le président américain, Donald Trump, jeudi, affirmant que la décision de son gouvernement de mettre fin au statut de protection temporaire qui les protégeait de l’expulsion a des motivations racistes. La poursuite, déposée devant la Cour fédérale à Boston, vise à bloquer la décision du gouvernement sur la fin du statut de protection temporaire dont bénéficient des milliers de ressortissants haïtiens et salvadoriens. Elle fait valoir que la décision de M. Trump de mettre fin au programme émane d’une hostilité envers les immigrants non blancs, et cite des commentaires faits par Donald Trump en campagne électorale et depuis qu’il est devenu président. La fin de ces programmes touche plus de 200 000 Salvadoriens et 90 000 Haïtiens vivant aux États-Unis, selon la poursuite.