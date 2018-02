Mitt Romney reçoit l'appui de Donald Trump

Washington — Donald Trump a apporté son soutien à l’ancien gouverneur républicain du Massachusetts et ancien prétendant à la Maison-Blanche, Mitt Romney, qui est aujourd’hui candidat à une élection sénatoriale en Utah et qui l’a pourtant souvent critiqué.

Le président américain a annoncé sur Twitter lundi qu’il soutenait Mitt Romney, en précisant qu’il ferait « un très bon sénateur ». Ce dernier l’a remercié, également par voie de tweet.

.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement!