«Honte à vous»: une lycéenne dénonce le silence de Trump sur les armes

Une survivante de la fusillade dans un lycée de Floride qui a fait 17 morts s’en est pris samedi au président Donald Trump, dénonçant avec force ses liens avec la NRA, principal lobby américain des armes.

« À tous les hommes politiques ayant reçu des dons de la NRA, honte à vous », a crié Emma Gonzalez lors d’un rassemblement contre les armes à Fort Lauderdale, après avoir fustigé M. Trump pour avoir reçu le soutien financier du puissant groupe pendant la campagne présidentielle de 2016.

« Honte à vous », a repris en chœur la foule de plusieurs dizaines de personnes.

« Si le président me dit en face que c’était une terrible tragédie […] et qu’on ne peut rien y faire, je lui demanderai combien il a touché de la National Rifle Association. Je le sais : 30 millions de dollars », a dit rageusement la jeune fille de 18 ans aux cheveux rasés.

« C’est ce que valent ces gens pour vous, M. Trump ? », a-t-elle lancé en comparant cette somme au nombre de victimes des fusillades qui ont ensanglanté le pays depuis le début de l’année.

« Le fait d’être autorisé à acheter des armes automatiques n’est pas une question politique, c’est une question de vie ou de mort », a affirmé plus tard à l’AFP la lycéenne.

Dans une allocution solennelle au lendemain de la fusillade, M. Trump avait insisté sur les problèmes mentaux du tueur, ne disant rien sur le droit de posséder une arme garanti par le deuxième amendement de la Constitution, ni sur les armes semi-automatiques comme l’AR-15 utilisé par le tireur de Floride.

Emma Gonzalez s’en est également pris aux parlementaires américains « financés par la NRA qui nous disent que rien n’aurait pu empêcher ça […] ou qui disent que des lois plus sévères sur les armes ne font pas baisser la violence par les armes ».

M. Trump s’est entretenu samedi avec le maire de Parkland, avec le responsable de la police locale et avec le directeur du lycée où a eu lieu le drame.

Dans la soirée, il a critiqué sur Twitter l’attitude du Parti démocrate après la fusillade. « Pourquoi les Démocrates n’ont-ils pas fait adopter une loi sur le contrôle des armes pendant qu’ils avaient la Chambre des représentants et le Sénat pendant l’administration Obama ? Parce qu’ils ne le voulaient pas, et maintenant ils ne font que parler ! », a écrit M. Trump.

