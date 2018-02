Les Obama se font tirer le portrait

Photo: Saul Loeb Agence France-Presse

La National Portrait Gallery de Washington a dévoilé lundi des portraits de l’ex-président américain Barack Obama et de sa femme, Michelle, tous deux peints par des artistes afro-américains choisis personnellement par le couple. La galerie a présenté au public les deux nouvelles toiles, qui s’ajouteront à sa collection complète de portraits présidentiels. Deux autres portraits différents de M. et Mme Obama seront exposés à la Maison-Blanche. Le portait de Barack Obama a été réalisé par Kehinde Wiley. Et pour celui de Michelle Obama, la galerie a sollicité l’artiste Amy Sherald, de Baltimore.