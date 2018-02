Trump met en garde contre «les fausses accusations»

Washington — Donald Trump a dénoncé samedi les « fausses accusations » qui « détruisent des vies », après la démission dans la semaine de deux employés de la Maison-Blanche, accusés de violences conjugales par leurs ex-femmes.

« Des gens voient leur vie détruite et brisée par de simples accusations. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes. Quelqu’un qui est faussement accusé ne peut pas s’en remettre, sa vie et sa carrière sont finies. Ca n’existe plus les procédures équitables ? », a tweeté le président américain.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?