Collision entre deux trains en Caroline du Sud

Photo: Tim Dominick Associated Press

Un train de passagers de la compagnie Amtrak a frappé de plein fouet un convoi de marchandises sur une voie de desserte en Caroline du Sud, tôt dimanche, tuant deux membres d’équipage du train de passagers et blessant plus de 110 personnes, selon les autorités. Il s’agit du troisième déraillement meurtrier impliquant un train Amtrak en moins de deux mois. Le Silver Star faisait le trajet New York-Miami avec près de 150 personnes à bord. Vers 2 h 45, il est entré en collision avec un convoi CSX à une vitesse évaluée à 95 km/h, a indiqué le gouverneur Henry McMaster. La collision est survenue près d’une gare de triage à environ 16 kilomètres au sud de Columbia. Le gouverneur a affirmé que les enquêteurs n’avaient pas encore déterminé comment le train Amtrak s’était retrouvé sur cette voie de desserte.