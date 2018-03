Le chef de la diplomatie nord-coréenne en Suède

Stockholm — Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, est arrivé jeudi en Suède pour deux jours de pourparlers qui pourraient jouer un rôle majeur dans l’organisation d’un sommet historique entre le président américain, Donal Trump, et le leader nord-coréen, Kim Jong-un. M. Ri devait avoir lundi des entretiens avec son homologue suédoise, Margot Wallstrom, dont le pays représente les intérêts américains à Pyongyang, devant porter sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, un possible sommet entre le président Trump et Kim Jong-un, et le sort d’Américains détenus en Corée du Nord. Par ailleurs, les interrogations s’accumulent à Washington sur le « silence radio » de Pyongyang concernant le sommet prévu en mai entre les deux pays. Plus de dix jours se sont écoulés depuis que le leader communiste s’est dit prêt, selon des émissaires sud-coréens qui l’ont rencontré, à un tête-à-tête avec le président américain pour discuter d’une dénucléarisation.