Un attentat suicide fait au moins neuf morts à Lahore

Lahore — Au moins neuf personnes ont été tuées et vingt blessées mercredi soir lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser près d’un poste de contrôle de la police à Lahore, la deuxième ville du Pakistan. Les talibans pakistanais (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) ont revendiqué l’attentat suicide dans un communiqué reçu par l’AFP, menaçant de mener d’autres actions contre la police du Pendjab, car celle-ci tue leurs « associés ». La cible était un poste de contrôle de la police qui avait été installé près du rassemblement religieux, auquel avaient participé selon lui 60 000 personnes mercredi. Le département d’État américain a récemment offert une récompense de cinq millions de dollars pour des renseignements sur Maulana Fazlullah, le chef du TTP, lié à des attaques sanglantes au Pakistan et à la tentative d’attentat à la voiture piégée en 2010 sur Times Square à New York.