Des villages rohingyas rasés

Rangoon — Des images satellites rendues publiques vendredi par Human Rights Watch viennent prouver, indique l’ONG, que des dizaines de villages rohingyas ont été rasés au bulldozer dans l’ouest du Myanmar. « Nombre de ces villages ont été la scène d’atrocités contre les Rohingyas et devraient être préservés afin que des experts nommés par l’ONU puissent enquêter sur ces abus », a souligné Brad Adams, directeur Asie pour HRW. Sur la base des images satellites réunies, HRW a décompté au moins 55 villages passés au bulldozer dans le nord de l’État Rakhine, autour de la ville de Maungdaw, épicentre des violences. Le gouvernement du Myanmar assure que ce rasage fait partie d’un « plan pour le rapatriement », cependant considéré avec circonspection par les experts et les ONG. L’accès libre à la zone reste interdit aux journalistes, rendant très difficiles les vérifications des accusations de meurtres, viols et tortures.