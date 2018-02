Au Myanmar, accord de paix avec deux groupes rebelles

Naypyidaw — Deux rébellions ethniques armées ont signé mardi un cessez-le-feu au Myanmar, un succès symbolique relatif pour Aung San Suu Kyi, dans un pays où armée et guérillas s’affrontent dans certaines régions depuis des décennies. « Jusqu’à quand notre peuple devra-t-il attendre ? Jusqu’à quand les conflits armés continueront-ils d’influencer notre pays ? » a interrogé la chef de la diplomatie myanmaraise, de facto numéro un du gouvernement, qui a fait d’un cessez-le-feu national sa priorité. Mardi, ce sont deux petits mouvements, des ethnies Mon et Lahu, le New Mon State Party (NMSP) et le Lahu Democratic Union (LDU), qui ont signé un cessez-le-feu, rejoignant huit autres groupes ayant remisé les armes avant l’arrivée au pouvoir d’Aung San Suu Kyi en 2016.