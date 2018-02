Un écrasement d’avion fait 71 morts en Russie

Stepanovskoïe — Un avion de ligne russe s’est écrasé près de Moscou dimanche peu après avoir décollé de l’aéroport de Domodedovo, causant la mort des 71 passagers et membres d’équipage à bord. Les autorités russes ont indiqué étudier toutes les hypothèses comme possibles causes, citant les conditions climatiques, le facteur humain ou un problème technique, sans mentionner la piste terroriste. L’appareil, un biréacteur Antonov An-148 de la compagnie Saratov Airlines mis en service en 2010, a disparu des écrans radars à 14 h 28 locales (11 h 28 GMT), quatre minutes après son décollage en direction d’Orsk, une ville de l’Oural. Il s’est écrasé dans le district de Ramenski, à quelque 70 km au sud-est de Moscou, près du village de Stepanovskoïe. Un adolescent et deux enfants se trouvaient parmi les passagers. Saratov Airlines n’avait jamais été impliquée dans un accident mortel depuis la fin de l’URSS en 1991.