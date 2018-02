Au moins 18 morts dans un accident d’autobus à Hong Kong

Hong Kong — Le conducteur d’un autobus à double niveau qui s’est renversé samedi matin à Hong Kong, faisant au moins 18 morts et plus de cinquante blessés, a été arrêté pour conduite dangereuse, a annoncé la police.



Des photographies du site de l’accident montraient des secouristes tentant d’atteindre les passagers pris au piège à l’intérieur du véhicule, renversé sur le côté, le toit arraché, au bord d’une route de la localité de Tai Po, dans le nord des Nouveaux Territoires.



Les personnes tuées dans l’accident sont quinze hommes et trois femmes.



Le conducteur a été arrêté sous l’accusation de conduite dangereuse ayant causé des décès et des dommages corporels graves.



Selon la police, dix blessés étaient dans un état grave, 44 autres étant encore hospitalisés. La police n’était pas en mesure de préciser s’il y avait encore des passagers à l’intérieur.



L’autobus s’est renversé sur le côté et a heurté un réverbère, qui a frappé l’avant du véhicule.



Haute vitesse



Des passagers cités par les médias ont raconté que le conducteur conduisait anormalement vite.



L’autobus roulait à une vitesse bien supérieure à celle à laquelle sont habitués les passagers d’un bus, a raconté un passager blessé à l’édition en ligne du South China Morning Post.



Des passagers se seraient plaints auprès du conducteur qui aurait été en retard de dix minutes sur l’horaire. Ce dernier a accéléré avant la survenue de l’accident, a rapporté le Apple Daily, citant des passagers blessés.



Le conducteur «utilisait intentionnellement le bus pour passer sa colère», a même affirmé un autre passager blessé à l’Oriental Daily.



Le député Cheuk-ting du parti démocrate a appelé le gouvernement à se pencher sur la question du modèle des autobus à deux étages, les passagers du niveau supérieur, souvent projetés lors d’accidents, étant particulièrement exposés.



Le plus grave accident routier survenu dans la ville s’est produit en 2003 lors de la collision d’un bus à double niveau avec un camion, avant qu’il ne tombe d’un pont, faisant 21 morts.



Dix-huit personnes ont péri également lors d’un accident de bus en 2008.



En 2012, la collision d’un ferry avec un navire de plaisance avait fait 39 morts.



Quatorze personnes avaient été blessées en avril 2017 dans un accident de tramway, et le conducteur avait été arrêté pour conduite dangereuse.