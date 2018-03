Rio : veillée funèbre déchirante pour une conseillère municipale assassinée

Rio de Janeiro — Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées jeudi au centre-ville de Rio de Janeiro pour un adieu plein de colère et d’émotion à une conseillère municipale de gauche tuée par balles la veille au soir. Marielle Franco, 38 ans, qui a grandi dans une favela de Rio, était un symbole de la lutte des femmes noires brésiliennes contre le racisme et la violence policière. Élue du Parti socialisme et liberté (PSOL), elle a été abattue mercredi soir, en plein centre-ville. La voiture dans laquelle elle se trouvait a été criblée de balles alors qu’elle revenait d’un rassemblement pour la promotion des femmes noires. Le chauffeur du véhicule a lui aussi été tué. L’antenne brésilienne de l’ONU a fait part de sa « consternation », soulignant que Marielle Franco était « une des principales voix en défense des droits de la personne » à Rio. Mme Franco avait dénoncé ces dernières semaines un accroissement de la violence policière dans les favelas, quartiers populaires où vit un quart de la population de Rio et où les autorités mènent une guerre sans merci contre le trafic de drogue.