Pérou : Fujimori de retour à l’hôpital

Lima — L’ex-président péruvien Alberto Fujimori, 79 ans, condamné pour crime contre l’humanité et gracié par l’actuel chef de l’État en décembre, a été de nouveau hospitalisé samedi pour un problème de déshydratation sévère et de tachycardie. L’ancien dirigeant a déjà été hospitalisé à deux reprises ces derniers mois pour des problèmes d’arythmie cardiaque. Son état « évolue correctement, mais nous n’en sommes pas encore au stade où nous le considérons comme satisfaisant », a déclaré dimanche à la presse son médecin personnel, Alejandro Aguinaga. Fujimori, qui a tenu le pays d’une main de fer de 1990 à 2000, purgeait une peine de 25 ans de prison pour crime contre l’humanité et corruption lorsqu’il a été gracié en décembre pour raisons de santé par le président péruvien, Pedro Pablo Kuczynski.