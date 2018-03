Nouvelle défection dans la diplomatie américaine

Washington — L’ambassadrice des États-Unis au Mexique a annoncé jeudi qu’elle quittait le gouvernement américain, allongeant la liste des défections qui affaiblissent le département d’État depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. « Après 31 ans au service du gouvernement américain, je vais partir début mai en quête de nouveaux défis », déclare Roberta Jacobson dans un message en espagnol publié sur Twitter, sans préciser les raisons de son départ. Elle assure seulement que les relations entre les deux pays voisins sont « fortes et cruciales ». « Ensemble nous sommes plus forts ! » prévient-elle aussi. Cette annonce intervient alors que, selon le Washington Post, le Mexique et les États-Unis ont abandonné les préparatifs d’une visite à Washington du président Enrique Peña Nieto. Le département d’État américain vient en outre d’encaisser le départ de son représentant spécial pour la politique nord-coréenne Joseph Yun, en pleine crise liée aux ambitions nucléaires de Pyongyang.