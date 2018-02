Colombie: homicides en hausse dans les zones de coca en 2017

Bogotá — Les homicides ont augmenté en 2017 dans les zones de culture de coca, depuis la mise en oeuvre de l’accord de paix avec l’ex-guérilla des FARC, désarmée et reconvertie en parti politique, selon un rapport publié mardi. Le taux d’homicides pour 100 000 habitants est passé en moyenne de 35,5 en 2016 à 39,5 en 2017, soit une hausse de 11 %, dans les 183 communes du pays comptant des plantations de coca, matière première de la cocaïne, selon le rapport « Comment va la substitution ? Bilan 2017 » de la Fondation idées pour la paix (FIP). Dans les 36 localités où le gouvernement a mis en oeuvre l’an dernier un plan de substitution des plantations illicites, et qui concentrent 52 % des 146 000 hectares de narcoccultures, les homicides ont augmenté de 33 %, passant de 41,1 à 54,7 pour 100 000 habitants. « La majorité des municipalités qui ont enregistré des hausses du niveau des homicides ont été affectées par les affrontements entre groupes armés illégaux et par leur réorganisation » à la suite de la sortie des FARC de leurs anciens territoires, selon la même source.