«Un seul président» pour le Kosovo et l’Albanie

Pristina — Le premier ministre albanais, Edi Rama, a évoqué dimanche à Pristina la possibilité de voir un jour son pays et le Kosovo se doter d’« un seul président, en tant que symbole d’unité nationale ». M. Rama a fait une allocution devant le Parlement kosovar à l’occasion du dixième anniversaire de l’indépendance du Kosovo. Les deux pays ont déjà plusieurs consulats communs. Cette déclaration risque de déplaire en Serbie, dont les responsables accusent régulièrement Tirana de caresser le projet de bâtir une « Grande Albanie ». L’Albanie réfute cette intention. La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance de son ancienne province albanaise du Kosovo. Entamé en 2011, le dialogue de normalisation des relations entre Belgrade et Pristina est à l’arrêt. Les présidents kosovar et serbe, Hashim Thaçi et Aleksandar Vucic, ont souhaité sa reprise.