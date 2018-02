Mexique: 14 morts dans un accident d’hélicoptère

Santiago Jamiltepec — Le bilan de l’accident d’hélicoptère survenu vendredi dans l’État de Oaxaca, au sud du Mexique, après un puissant séisme, est passé à 14 morts, ont indiqué les autorités dimanche. L’accident est survenu alors que le ministre mexicain de l’Intérieur et plusieurs fonctionnaires inspectaient la zone de l’épicentre d’un séisme de magnitude 7,2 qui s’était produit quelques heures auparavant. Le pilote de leur hélicoptère a perdu le contrôle à l’atterrissage de l’appareil qui s’est écrasé sur des habitants passant la nuit dehors par crainte d’une nouvelle secousse sismique. Parmi les 14 victimes — qui se trouvaient toutes au sol — figurent 3 enfants dont un bébé de six mois. Quinze personnes ont été blessées. À bord de l’hélicoptère se trouvaient le ministre de l’Intérieur mexicain, Alfonso Navarrete, et le gouverneur de l’État de Oaxaca, Alejandro Murat, tous deux indemnes.