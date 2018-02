Salvador : libre après onze ans de prison pour une fausse couche

Photo: Marvin Recinos Agence France-Presse

San Salvador — La Salvadorienne Teodora Vasquez a été libérée jeudi après avoir passé onze ans en prison pour une fausse couche, considérée par la justice comme un homicide, dans ce pays à la législation anti-avortement parmi les plus strictes du monde. Condamnée en 2008 à 30 ans de prison, Teodora Vasquez avait vu sa peine confirmée en décembre dernier, mais le Tribunal suprême et le ministère de la Justice ont finalement décidé de commuer cette peine, selon son avocat, Victor Hugo Mata. La femme de 34 ans a quitté dans la matinée la prison pour femmes d’Ilopango, à l’est de la capitale San Salvador, et a été reçue par des acclamations et des accolades de sa famille, dont ses parents et son fils de 14 ans, ainsi que des membres d’associations ayant lutté pour sa libération.