Les victimes d’attaques acoustiques à Cuba ont des lésions cérébrales

Miami — Des analyses effectuées sur une vingtaine de diplomates américains affirmant avoir été victimes de mystérieuses attaques acoustiques à Cuba ont relevé des lésions cérébrales sans traumatisme crânien préalable, ont indiqué jeudi des scientifiques américains. « Ces personnes semblent avoir subi des lésions à travers les réseaux cérébraux dans leur ensemble sans avoir d’antécédents de traumatisme à la tête », selon le compte rendu des travaux des scientifiques de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, publié dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). Ils ont examiné 21 employés du gouvernement américain qui se sont plaints de symptômes similaires à ceux d’une commotion cérébrale, après avoir été stationnés à La Havane en 2016 et en 2017.