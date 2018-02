Costa Rica: candidats au coude-à-coude

San José — Le pasteur évangélique Fabricio Alvarado et l’ancien ministre Carlos Alvarado (sans lien de parenté) sont au coude-à-coude pour le second tour de l’élection présidentielle au Costa Rica le 1er avril, selon un sondage publié mercredi. L’enquête d’opinion, menée par le Centre de recherche et études politiques (CIEP), attribue 45 % d’intentions de vote au pasteur et député de 43 ans, du parti Restauration nationale (droite), et 42 % à son adversaire de 38 ans, du parti au pouvoir Action citoyenne (centre). La différence entre les deux est inférieure à la marge d’erreur du sondage, de 3,6 points, précise le CIEP. La campagne a été dominée par la question du mariage entre personnes du même sexe.