Agression sexuelle: une lettre contredirait le pape François

Vatican — Le pape François a reçu en 2015 la lettre explicite d’une victime qui détaille l’agression sexuelle qu’elle aurait subie aux mains d’un prêtre et qui condamne l’aveuglément volontaire du clergé chilien, ont confié à l’Associated Press l’auteur de la lettre et des membres de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Le pape a récemment déclaré qu’aucune victime n’a jamais dénoncé les tentatives de l’Église chilienne d’étouffer ce scandale. L’existence de cette lettre manuscrite de huit pages remet en question la politique de « tolérance zéro » du pape envers les agressions sexuelles et les dissimulations. Le scandale a éclaté le mois dernier, lors de la visite du pape en Amérique du Sud, durant laquelle il a été vivement critiqué pour avoir défendu avec vigueur l’évêque Juan Barros qui est accusé par de présumées victimes d’avoir balayé sous le tapis des agressions sexuelles qui auraient été commises par le père Fernando Karadima.