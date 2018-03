Kenya : effort de réconciliation

Nairobi — Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a rencontré vendredi le chef de l’opposition, Raila Odinga, pour la première fois depuis sa réélection contestée en octobre, et les deux dirigeants ont promis d’essayer de réconcilier le pays. À l’issue d’une rencontre surprise dans les bureaux du président, dans le centre de Nairobi, les deux hommes ont symboliquement lu un communiqué commun, côte à côte. S’appelant l’un et l’autre « mon frère », ils ont annoncé lancer « un programme » destiné à combler les fractures ethniques et politiques qui parcourent depuis longtemps le Kenya. Ils n’ont cependant fourni aucun détail sur ce que ce plan pourrait impliquer exactement.