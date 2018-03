Pékin réagit aux menaces de Trump

La Chine ne « veut pas de guerre commerciale », mais ne restera pas sans réagir aux menaces américaines contre ses exportations, a averti Pékin dimanche. Le président américain, Donald Trump, a provoqué un tollé international en annonçant une forte taxation des importations américaines d’acier et d’aluminium, puis en menaçant de « taxes réciproques » les partenaires commerciaux des États-Unis qui réagiraient avec des mesures comparables. La Chine est de loin le principal producteur mondial d’acier et d’aluminium, mais elle ne fournit qu’une infime partie des importations américaines dans ces secteurs. Mais à l’heure où Washington multiplie les enquêtes et droits antidumping contre le géant asiatique, Pékin s’alarme d’un engrenage incontrôlable.