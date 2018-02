Le président nigérian reconnaît que 110 élèves ont été « enlevées »

Photo: Aminu Abubakar Agence France-Presse

Abuja — Une semaine après la disparition de 110 élèves, à la suite de l’attaque de leur école dans le nord-est du Nigeria par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, le président nigérian, Muhammadu Buhari, a reconnu lundi qu’elles avaient été « enlevées ». « Le gouvernement reste aux côtés de celles [les étudiantes de Dapchi] qui ont été enlevées », a déclaré M. Buhari lors de la visite à la présidence d’une délégation d’anciens otages de Boko Haram, libérés au début du mois. « J’ai ordonné à toutes les agences de sécurité du pays de garantir la sécurité dans nos écoles […] et de ramener les filles kidnappées à leurs familles », a souligné le chef de l’État. C’est la première fois que ce terme est employé de manière officielle, les autorités ayant préféré parler auparavant de « disparition », et non de « kidnapping ».