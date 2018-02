Soudan du Sud: l’ONU durcit le ton

Juba — Un total de 41 hauts responsables sud-soudanais ont été identifiés par une commission de l’ONU pour les droits de l’homme en vue de poursuites pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, dont des viols et meurtres à caractère ethnique perpétrés dans ce pays en guerre civile depuis décembre 2013. Dans des termes d’une sévérité rarement constatée de la part de l’ONU depuis le début de ce conflit dévastateur, la Commission onusienne des droits de l’homme pour le Soudan du Sud a tiré vendredi à boulets rouges aussi bien sur les forces fidèles au président Salva Kiir que sur celles loyales au chef rebelle et ancien vice-président Riek Machar. Ce rapport s’inscrit dans un durcissement du ton adopté dernièrement par la communauté internationale, qui perd patience vis-à-vis des dirigeants sud-soudanais, tenus pour responsables des souffrances infligées à leur peuple et des multiples violations de cessez-le-feu.