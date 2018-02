Ramaphosa présente sa recette économique

Le Cap — Le gouvernement sud-africain a annoncé mercredi la première augmentation de la taxe TVA depuis la fin de l’apartheid en 1994, un pari risqué de la part du nouveau président Cyril Ramaphosa à un an des élections générales. Cyril Ramaphosa a succédé la semaine dernière à Jacob Zuma, empêtré dans des scandales de corruption et contraint de démissionner. Le nouveau président, qui a fait de la relance de l’économie et de la lutte contre la corruption ses priorités, a hérité d’un pays qui se débat avec une croissance molle, une dette qui se creuse et un taux de chômage record (27,7 %). L’augmentation de la TVA représente un pari pour le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994, car elle devrait toucher de plein fouet les foyers noirs les plus modestes, la base électorale du parti.