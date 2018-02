Yémen: combats meurtriers entre soldats et djihadistes

Aden — Des affrontements entre les forces gouvernementales et des combattants d’al-Qaïda au Yémen ont fait au moins 27 morts, dimanche, lors d’une nouvelle offensive lancée contre l’organisation djihadiste dans le sud-est du pays en guerre, a indiqué un responsable militaire. Huit soldats et dix-neuf djihadistes ont péri lors de l’opération contre des positions du réseau al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), a-t-il précisé. Selon le général Faraj al-Bahsani, gouverneur de la province de Hadramout, l’armée a repris aux djihadistes la vallée de Mesini, où l’organisation était implantée, à l’ouest de Moukalla. Cette ville était sous le contrôle d’AQPA de 2015 à 2016 avant d’être reconquise par les forces gouvernementales. Des forces spéciales ont lancé ces deux derniers jours une nouvelle opération pour déloger des cellules d’al-Qaïda des vallées de Mesini et Amed dans cette province riche en pétrole. Deux soldats avaient été tués samedi.