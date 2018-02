Le Cap — Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a promis vendredi à son pays un « nouveau départ », des emplois et l’élimination de la corruption, dans son premier grand discours depuis la fin du règne terni par les scandales de son prédécesseur Jacob Zuma. « Nous devons mettre derrière nous toute la négativité qui a perturbé notre pays parce qu’un nouveau départ nous attend. Un fantastique départ est là », a lancé M. Ramaphosa devant le Parlement au grand complet. Fidèle à ses promesses, le chef de l’État a redit sa détermination à éradiquer la corruption qui a caractérisé l’ère Zuma. « Cette année est l’année où nous allons inverser le cours de la corruption dans nos institutions publiques », a-t-il promis. Pendant plus d’une heure, le premier discours sur l’état de la nation de l’ancien syndicaliste puis homme d’affaires Ramaphosa a été accueilli par de fréquents applaudissements, et même parfois des cris d’encouragement.