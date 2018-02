Maroc: loi contre les violences faites aux femmes

Photo: Fadel Senna Agence France-Presse

Rabat — Le Parlement marocain a définitivement adopté mercredi un projet de loi contre les violences faites aux femmes, en discussion au Maroc depuis 2013 et qui avait provoqué de vifs débats. « Grâce à Dieu ! » s’est félicitée sur sa page Facebook la ministre marocaine de la Famille, de la Femme et de la Solidarité, Bassima Hakkaoui, issue du parti islamiste PJD, qui conduit la coalition gouvernementale. Le projet de loi incrimine pour la première fois « certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle ou de mauvais traitement », selon une note de son département. Le texte durcit également les sanctions pour certains cas et prévoit des « mécanismes pour prendre en charge les femmes victimes » de violences.