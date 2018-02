Élections RDC: les États-Unis opposés au vote électronique

Nations unies — Les États-Unis sont opposés au recours à un système électronique de vote pour la triple élection prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo — présidentielle, législatives et provinciales —, a déclaré lundi l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, lors d’une réunion informelle au siège social new-yorkais de l’organisation. Les États-Unis souhaitent le recours à « des bulletins papier pour qu’il n’y ait pas de doutes sur le résultat », a-t-elle ajouté. Lors de la réunion, le président de la Commission électorale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, venu à New York pour cette réunion, a rappelé que plus de 46 millions d’électeurs avaient été recensés pour la triple élection, déjà reportée plusieurs fois. Il a fait valoir que le recours à la machine à voter pourrait réduire les coûts des scrutins substantiellement.