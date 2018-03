Xi Jinping, âgé de 64 ans, est réélu à l’unanimité à la tête de la Chine

Pékin — Xi Jinping a été réélu président de la Chine, près d’une semaine après que le Parlement chinois a aboli la limite des mandats présidentiels. Le Congrès national populaire a voté à l’unanimité samedi pour le second mandat de cinq ans de M. Xi en tant que président. Wang Qishan, un allié du président, a été nommé vice-président. Xi Jinping, âgé de 64 ans, est considéré comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Dimanche dernier, il a été autorisé à rester en poste indéfiniment après que la législature eut aboli les limites du mandat du président et du vice-président. Les autorités chinoises ont défendu cette décision, affirmant que ce changement permettrait un alignement avec les mandats de secrétaire général du Parti communiste et de président de la Commission militaire, deux mandats du président qui ne sont soumis à aucune limitation. Les critiques affirment que cette décision provoquera probablement davantage de répression politique et aussi des luttes intestines parmi les différentes factions du Parti communiste.