Donald Trump offre son soutien à Mitt Romney

Washington — Donald Trump a apporté son soutien à l’ancien gouverneur républicain du Massachusetts et ancien prétendant à la Maison-Blanche Mitt Romney, qui est aujourd’hui candidat à une élection sénatoriale en Utah et qui l’a pourtant souvent critiqué. Le président américain a annoncé sur Twitter lundi qu’il soutenait Mitt Romney, en précisant qu’il ferait « un très bon sénateur ». Ce dernier l’a remercié, également sur Twitter. Mitt Romney, qui avait été battu par Barack Obama en 2012, a annoncé la semaine dernière sa candidature au Sénat, marquant ainsi son retour dans la vie politique américaine. « L’Utah accueille les immigrés légaux venus du monde entier. Washington envoie aux immigrés un message d’exclusion. Et au Capitole de l’Utah, les gens se traitent avec respect », a-t-il expliqué dans une vidéo, une allusion claire à la politique menée par le 45e président des États-Unis. Durant la primaire républicaine, en mars 2016, Mitt Romney avait qualifié le milliardaire de « charlatan » et « d’imposteur ». Après la victoire de l’ancien magnat de l’immobilier, les deux hommes avaient semblé se rapprocher et Donald Trump avait même envisagé de nommer Mitt Romney secrétaire d’État.