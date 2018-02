L’ONU veut un cadre juridique pour les cyberguerres

Berlin — Les cyberguerres sont devenues une réalité et la communauté internationale doit les réguler au plus vite, la survie de l’humanité étant en jeu du fait des progrès techniques, a estimé vendredi le secrétaire général de l’ONU. « Il est clair que nous sommes les témoins de cyberguerres plus ou moins déguisées […] il est grand temps d’avoir une discussion sérieuse sur le cadre légal international dans lequel les cyberguerres ont lieu », a indiqué António Guterres lors de la Conférence de sécurité de Munich. « Je peux garantir que les Nations unies sont prêtes à être une plateforme où les différents acteurs pourront se réunir, a-t-il dit, particulièrement au moment où l’intelligence artificielle représente un potentiel de progrès énorme […] mais aussi, selon bien des gens, une menace existentielle pour l’humanité. »